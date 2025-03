Quanto incidono le panchine sull’estetica dell’arredo urbano

Leggi su Ildenaro.it

Se si immagina di passeggiare in un parco o una piazza ci sono degli elementi che, se assenti, possono rendere il momento meno piacevole diin realtà potrebbe essere. Immaginate ad esempio di camminare lungo una strada e non avere a disposizione cestini per gettare un fazzoletto o delledove fermarsi un attimo a riposare.Soprattutto queste ultime hanno un grande ruolo. Learredosono ciò che possono trasformare una città adatta al tempo libero e al turismo, o meno. Non sono solo un punto di sosta ma anche un’occasione di socializzazione e relax.A renderle ancora più speciali è il fatto che non sono tutte uguali, ma possono cambiare nella forma, nel materiale e nel colore, diventando più armoniche con l’ambiente circostante o donando un tocco di eleganza e arte al luogo.