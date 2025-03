Ilrestodelcarlino.it - Quanto il teatro è da mangiare ’Le Ariette’: il tavolo come palco

A tavola non s’invecchia, dice il proverbio. A tavola ci si può conoscere meglio, si può socializzare, chiacchierare, ridere, si possono raccontare storie e ascoltare buone notizie. La tavola è sempreun piccolo regno di scoperte. Da molti anni, ormai, ildelle Ariette è la compagnia del ‘da’ (foto), di attori - contadini che portano in scena, prima di tutto, il loro vissuto e le loro esperienze quotidiane. Paola Berselli e Stefano Pasquini nel 1989 hanno scelto di vivere in un podere chiamato appunto ‘Le, a Castello di Serravalle, oggi Valsamoggia, poi nel 1996 con Maurizio Ferraresi hanno fondato la loro compagnia e nel 2000 hanno debuttato con il loro spettacolo ’da?’: con centinaia, migliaia di repliche hanno portato la loro visione ovunque, in Italia e in Europa.