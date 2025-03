Quanto guadagna l’Inter con la qualificazione ai quarti di finale di Champions League? Le cifre i ricavi

Leggi su Sportface.it

Anche il Feyenoord ormai è storia,si sbarazza della squadra olandese negli ottavi didie prosegue il suo percorso nella massima competizione europea per club. Dopo il 2-0 ottenuto all’andata in Olanda, i nerazzurri gestiscono e si impongono anche al Meazza per 2-1 grazie ai gol di Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. Così, dopo uno straordinario percorso nel girone iniziale della manifestazione, arriva un’altra doppia vittoria per gli uomini di Simone Inzaghi, ora attesi neidida un impegno sulla carta molto più complesso contro il Bayern Monaco. I bavaresi sono primi in campionato e inin queste due settimane hanno fatto un sol boccone del Bayer Lerkusen, con un 3-0 all’andata e un 2-0 al ritorno.Un cammino importante, quello del, innanzitutto sul piano sportivo, con ancora il sogno del Triplete da coltivare.