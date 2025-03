Davidemaggio.it - Quanto ancora si dovrà andare avanti con TG2 Post?

Senza girarci troppo intorno, Rai 2 ha un grosso problema chiamato TG2. Il talk di approfondimento affidato a Manuela Moreno, in coda ogni sera al telegiornale delle 20:30, è un flop ormai conclamato che trascina con sé anche la prima serata della rete.Il programma ideato nel 2019 da Gennaro Sangiuliano e Carlo Freccero, all’epoca rispettivamente Direttore del TG2 e Direttore di Rai 2, non ha mai realmente funzionato, ma da tempo ormai raccoglie briciole, viaggiando poco sopra la misera soglia del 2% di share. Numeri che proiettano – o meglio, affondano – l’access del canale dietro praticamente a tutte le principali reti, Real Time compresa grazie al successo di Casa a Prima Vista. Se si guarda, in particolare, alla diretta concorrente Italia 1, il divario è persino impressionante con la stra-replicata serie N.