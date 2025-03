Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia nel superG di La Thuile: n. di pettorale, orario preciso, tv

andrà a caccia del risultato di lusso nel primodi La, che farà alzare il sipario sull’ultima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino prima delle finali di Sun Valley. Dopo la cancellazione delle due prove cronometrata di discesa libera a causa delle avversità meteo, l’auspicio è che si riesca finalmente a gareggiare e la fuoriclasse bergamasca punta a tornare sul podio nella specialità veloce. L’appuntamento è per giovedì 13 marzo (ore 11.00).scenderà con ilnumero 8 e dunque partirà alle ore 11.12 e 15 secondi, anche se non sono da escludere eventuali ritardi legati a interruzioni proprio per motivi meteo, cadute, infortuni e cause di altra natura. Le atlete contra 1 e 15 partiranno a intervalli di 1’45”, la 32enne scenderà due numeri prima di Federica Brignone, che sarà una delle avversarie di punta nella lotta per la vittoria in questa gara sulle nevi valdostane.