Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: perché non si farà la prova a La Thuile e cosa succede ora

AGGIORNAMENTO 7.25: Anche la secondaè stata cancellata a causa della neve che, secondo le previsioni meteo, non darà tregua per tutta la settimana. Ad ogni modo, il programma va ora verso uno stravolgimento. La FIS vorrebbe far disputare una discesa e un superG, come da programma originario. Dunque possibile che venga prevista unadomani, poi venerdì la discesa e sabato il superG. Qualora non si riesca a disputare nemmeno ladi domani, allora resterebbero i due superG di venerdì e sabato. L’ufficialità arriverà però solo nelle prossime ore.Dopo la cancellazione delladi ieri, nuovo tentativo a La, sperando nella clemenza del metro. Purtroppo le previsioni non sono ancora buone e c’è davvero il fortissimo rischio che anche ladipossa venire cancellata.