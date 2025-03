Iodonna.it - Quando l’amore abbatte ogni barriera: questo giovane ha usato tutte le sue forze per tirarsi su dalla sedia a rotelle e chiedere alla fidanzata di sposarlo

Leggi su Iodonna.it

Non tutti gli eroi indossano mantelli. Alcuni, come Michael Maze, hanno lo sguardo di chi non si arrende mai e un cuore capace di ribaltare le avversità. Il motociclista e avventuriero, paralizzato dal torace in giù dopo un incidente in gara, ha trovato il modo più straordinario per fare la proposta di matrimoniosua: alzandosie inginocchiandosi davanti a lei. Un gesto non solo romantico, ma che rappresenta tutta la sua determinazione a non lasciarsi definire dai limiti fisici. «È stato davvero come una scena di un film», ha raccontato emozionato a Storyful. Proposta di matrimonio, come organizzarla? Spunti e idee guarda le foto La romantica proposta di matrimonio di Michael MazeMaze ha pianificato tutto nei minimi dettagli, scegliendo una data che per lui ha un significato speciale: il 28 febbraio.