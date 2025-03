Iodonna.it - Quali sono le tendenze dell’Autunno-Inverno 2025-2026? Ecco dieci trend da copiare anche adesso

Leggi su Iodonna.it

Fiocchi a profusione, gonne in pelle midi e stampe animalier originali.tutte leemerse dal fashion month appena conclusosi a Parigi, dopo le fashion week di New York, Londra e Milano. Leggi› La moda che verrà. Le 30definitive per l’Autunno-dalle sfilate Perché aspettare l’Autunno-per osare? Nel video,leda conoscere (esubito. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Autunno-: 10dalle sfilate iO Donna.