Qualcuno getta i rifiuti sotto casa sua e lui chiama i vigili Le videocamere intelligenti immortalano il colpevole… è il padre Multa beffarda per un cittadino di Ardea

Il caso paradossale ad: il, ma il responsabile è un familiareUna segnalazione aiurbani per contrastare l’abbandono indiscriminato disi è trasformata in un episodio surreale. Undi, esasperato dai sacchi lasciati davanti alla propria abitazione, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per individuare il responsabile. Tuttavia, la scoperta è stata sconvolgente: grazie alle telecamere di sorveglianza attivate dal Comune, è emerso che l’autore del gesto era suo.La lotta al degrado nel litorale lazialeL’episodio si è verificato nella cittadina di, dove il problema dell’abbandono deiè da tempo una questione sentita dai residenti. Il sindaco Maurizio Cremonini ha deciso di potenziare i controlli attraverso l’uso del sistema di videosorveglianza e-killer, un dispositivo mobile dotato di intelligenza artificiale capace di identificare chi compie illeciti ambientali.