Fanpage.it - Qual era il fatturato della Gintoneria: quanto guadagnavano Davide Lacerenza e Stefania Nobile prima dell’arresto

La Ginto Eventi Srl hanel 2023 quasi due milioni di euro: un balzo in avanti rispetto ai 1,4 milioni del 2022. Per la Guardia di finanza sarebbe in realtà molto più consistente il giro di denaro neroin via Napo Torriani.