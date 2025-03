Lettera43.it - Putin in mimetica visita le truppe del Kursk: «Liberare presto la regione»

Il presidente russo Vladimirha ordinato alle forze armate di «completamente» ladi, attualmente parzialmente occupata daucraine. Durante unaai soldati in prima linea, il leader del Cremlino si è rivolto al capo di Stato maggiore, Valery Gerasimov, ribadendo l’obiettivo di riconquistare l’intero territorio. «Mi aspetto che tutte le missioni di combattimento delle nostre unità siano portate a termine e che il territorio delladisiacompletamente liberato dal nemico», ha dichiarato. L’ordine del presidente è arrivato in un momento in cui si discute di un possibile cessate il fuoco di 30 giorni. Intanto Kyiv, tramite comandante dell’esercito ucraino Oleksandr Syrsky ha preannunciato un ritiro delledal: «Nella situazione più difficile, la mia priorità è stata e rimane quella di salvare le vite dei soldati ucraini.