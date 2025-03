Iltempo.it - Putin in mimetica nel Kursk, l'ordine ai militari: "Liberatelo completamente"

Vladimirindossa lae ordina ai suoidi «liberare» la regione russa del, occupata in parte della truppe ucraine, in quella che appare come la prima risposta indiretta alla proposta di cessate il fuoco di 30 giorni concordata da americani e ucraini. In visita ai soldati che sono in prima linea e che hanno rivendicato la riconquista di diversi villaggi, il presidente russo, rivolto al capo di Stato maggiore, Valery Gerasimov, ha detto: «Mi aspetto che tutte le missioni di combattimento delle nostre unità siano portate a termine e che il territorio della regione disia prestoliberato dal nemico». «Il nostro compito nel prossimo futuro, nel più breve tempo possibile, è quello di sconfiggere definitivamente il nemico, che si è trincerato nel territorio della regione die sta ancora conducendo operazioniqui, per liberareil territorio e ripristinare la situazione lungo la frontiera», ha affermato, sottolineando la necessità di implementare una «zona di sicurezza lungo il confine russo».