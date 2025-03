Putin in mimetica fa visita alle truppe nel Kursk | Dobbiamo sconfiggere gli ucraini nella Regione il prima possibile – Il video

Leggi su Open.online

La Russia sembra non avere alcuna fretta di accettare la tregua di 30 giorni con l’Ucraina, nonostante le pressioni di Donald Trump, che chiede a Mosca di «accettare il cessate il fuoco» minacciando in caso contrario sanzioni finanziarie «devastanti». E mentre Volodymyr Zelensky – che pure si è dichiarato pronto a trattative – ha ribadito di non fidarsi dei russi, Vladimirha fatto sapere di aver fatto, per laimpegnatecontroffensiva nel. Dalla linea del fronte, il capo del Cremlino, in uniforme militare, ha dato ordine di «gliil più presto», scrive la Tass. E poi ancora: «I prigionieri catturati qui durante l’invasione ucraina (circa 430) saranno trattati come terroristi secondo le leggi della Federazione Russa», ha sottolineato ancora, citato dall’agenzia Interfax.