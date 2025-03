Ilnapolista.it - Purtroppo è avere Conte a Napoli che non è normale. Il lungo addio è già cominciato

Leggi su Ilnapolista.it

che non è. Ilè giàAvvertenza: non è un articolo per tifosi, tantomeno tifosotti. È soprattutto un articolo per chi non è imbevuto di napoletanità (e quindi ha competenze calcistiche).Com’è ormai evidente a chi non abbia gli occhi foderati di prosciutto, iltraè ampiamente. Del resto, qualche settimana fa, a domanda precisa qualche sul prossimo anno, ha risposto alla Benitez, tra business plan, programmi di crescita, eccetera. Ma non c’è da fare drammi né da disperarsi alla ricerca di responsabili. C’è solo da essere felici. Antonioera ed è ampiamente al di sopra delle nostre possibilità. Ma Aurelio De Laurentiis è bravissimo a riuscire a intercettare i fuoriclasse della panchina nei loro momenti meno fortunati.