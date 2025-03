Cultweb.it - Può una bibita modificare la società? Sì, se si chiama Coca Cola

Sono ben poche le persone in tutto il mondo che non hanno mai consumato la: si tratta probabilmente dellaanalcolica più bevuta al mondo, e a mani basse la più famosa negli Stati Uniti. Ma come ha fatto una bevanda inizialmente pensata come rimedio per il mal di testa – e distribuita solo in farmacie e drogherie – a diventare così popolare? Ve lo diciamo in questo articolo, a 131 anni esatti dalla sua commercializzazione in bottiglia.L’invenzione dellasi deve a John Stith Pemberton, medico e farmacista nonché veterano della Guerra Civile Americana: per sopportare il dolore causato dalle tante ferite riportate nel corso del conflitto, egli aveva fatto uso frequente di morfina, sviluppando inevitabilmente una dipendenza da questa sostanza. Per superarla, e aiutare altri a fare lo stesso, Pemberton mise a punto una bevandata “di vino francese di Pemberton”: essa si ispirava al Vin Mariani già in vendita in Francia, e come quest’ultimo era composta da una miscela di vino e foglie di; Pemberton iniziò a servirla alla Jacob’s Pharmacy di Atlanta nel 1885, presentandola come rimedio contro stanchezza, nervosismo e dipendenza da morfina.