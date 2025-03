Inter-news.it - Può essere Berenbruch il vice Zielinski? Inter-Feyenoord dice sì!

Ieri, in, esordio in Champions League per Thomase Matteo Cocchi. Il talentuoso centrocampista del 2005 è entrato con tanta personalità. Complice l’infortunio di Piotr, può scalare le gerarchie di Simone Inzaghi?PEZZO MANCANTE – All’, almeno per un mese e mezzo (o addirittura due), mancherà una casella a centrocampo. Da sei sono diventati cinque: i tre titolari Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, più le due riserve Davide Frattesi e Kristjan Asllani. Il terzo elemento, Piotr, si è appunto fatto male. Ecco perché a Inzaghi nelle prossime settimane mancherà un pezzetto del suo dettagliato puzzle. Ma come, il mister piacentino, che ieri ha raggiunto le 200 presenze sulla panchina dell’, può ovviare a tale problema? Una risposta c’è: Thomas