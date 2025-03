Prudenza Pisa-Suor Serafina di Dio e il Santissimo Salvatore

Leggi su Ildenaro.it

di Raffaele VaccaLa casa di sua proprietà, circondata da campi, nella quale viveva don Marcello Strina, parroco di Capri dal 16 dicembre 1653, era situata in Località Posterula, detta anche Loco Novo. Nelle vicinanze c’era la cappella del, davanti alla quale passava la stradina che saliva verso il Castello, anch’essa intitolata al.Alla sua morte, avvenuta per peste nell’agosto 1656, don Marcello Strina, con testamento, lasciò la casa alla nipote, affinché, entro dieci anni, costituisse la comunità femminile religiosa sulla quale avevano a lungo discusso.Dopo varie vicende, e dopo aver ottenuto il decreto di erezione dal Vicario apostolico di Capri don Orazio Amato,costituì la Comunità femminile, nell’Ordine Carmelitano, che ha la Regola di Sant’Alberto, e con costituzioni da lei redatte, tenendo presenti quelle di Santa Teresa d’Avila per i suoi monasteri.