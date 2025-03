Ilrestodelcarlino.it - Protocollo in Prefettura

E’ stato sottoscritto ieri dal prefetto di Ascoli Sante Copponi e dal coordinatore Ossif – centro ricerca Abi sicurezza anticrimine, Marco Iaconis, ild’Intesa per la prevenzione dei reati predatori ai danni delle banche e della clientela, dagli atti vandalici e terroristici nonché delle aggressioni al personale non a scopo predatorio. Erano presenti rappresentanti di Unicredit, Mediocredito Centrale, Bnl, e Intesa San Paolo. L’intesa prevede l’impegno ad implementare l’attività di raccordo tra gli Istituti di credito e le Forze dell’ordine per potenziare i presidi di prevenzione e sicurezza passiva per il contrasto dei fenomeni criminosi in danno delle banche e dell’utenza anche attraverso una sempre più attenta valutazione congiunta dei rischi; sulla base di episodi sintomatici che dovessero verificarsi.