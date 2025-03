Laprimapagina.it - Proseguono i lavori per il ripristino delle briglie sull’Arno: energia pulita e sicurezza per la Toscana

Leggi su Laprimapagina.it

Continuano idi13lungo il tratto del fiume Arno tra Incisa e Porto di Mezzo, dove sono anche in corso la realizzazione di impianti idroelettrici ad acqua fluente. Un progetto che portaall’Arno, simbolo di una “rivoluzione” per Firenze e la, come sottolineato dal presidente Eugenio Giani durante il sopralluogo effettuato insieme all’assessora all’ambiente Monia Monni e ai sindaci di Fiesole e Bagno a Ripoli, Cristina Scaletti e Francesco Pignotti.Giani ha dichiarato: “L’idroelettrica dell’Arno, di cui si parlava da decenni, finalmente diventa realtà. Grazie a un partner affidabile e a un investimento significativo, stiamo utilizzando in modo sostenibile le risorse del nostro territorio.”Il progetto, realizzato in Project Financing con un investimento di circa 100 milioni di euro, rappresenta un’opera cruciale per laidraulica e la produzione dirinnovabile.