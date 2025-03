Laprimapagina.it - Proposta di legge di Forza Italia: aumento facoltativo degli assessori nei Comuni fino a 10 mila abitanti

ha presentato unadivolta ad aumentare il numeroneicon popolazionea 10. L’iniziativa, che non impone l’obbligo ma offre una facoltà al sindaco, punta a incrementare di due unità la giunta comunale, senza gravare sulle casse dello Stato.Francesco Cannizzaro, vicepresidente dei deputati di, ha illustrato la, sottolineando che da anni i sindaci chiedono una modifica della norma per rendere più efficiente l’azione politica e amministrativa a livello locale. Attualmente, icon una popolazione tra i 3.000 e i 10.000possono avere al massimo quattro, mentre quelli sotto i 3.000sono limitati a due.Cannizzaro ha precisato che lanon comporterà alcun onere per lo Stato, in quanto le indennità dei membri della giunta verranno regolate annualmente, senza alcundelle spese per i cittadini.