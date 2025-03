Ilgiorno.it - “Pronto, carabinieri? Voglio farla finita...”. L’operatore tiene al telefono l’aspirante suicida e la pattuglia lo salva

Goito (Mantova), 12 marzo 2025 – “? Lafare. Non ne posso più”. La telefonata arriva alla centrale operativa della compagnia di Castiglione delle Stiviere. Dall’altro capo delun uomo disperato, tanto da pensare a un insano gesto. Inizia così, alle 21.25, la storia a lieto fine di cui sono stati protagonisti i militari mantovani, lunedì 10 marzo. A rompere la monotonia della serata senza emergenze è questa insolita chiamata. L’appuntato si mette all’ascolto: l’interlocutore, in stato confusionale, riferisce al centralinista deidi trovarsi da solo a casa, di essere divorziato e disoccupato, di essere in difficoltà economiche, motivo per cui vuoleingerendo della candeggina. Il carabiniereimpegnato, facendolo parlare per quasi trenta minuti, mentre intanto invia all’abitazione dell’uomo unaconsorziata delle Stazioni di Goito e Monzambano.