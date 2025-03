Ilveggente.it - Pronostico Rangers-Fenerbahce: per Mourinho c’è una speranza

Leggi su Ilveggente.it

è un match valido per gli ottavi di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni,Il fattore, nella gara d’andata, è andato a farsi benedire. Lo Special One, che di solito in questa manifestazione – e in generale in tutte quelle Europee – si esalta, ha perso 3-1 in casa contro ie quindi il passaggio del turno è davvero in bilico. Anzi, è quasi impossibile.: perc’è una(Lapresse) – Ilveggente.itMa c’è una, minima, per andare avanti, ed è dettata dal momento di forma interno dei. Nelle ultime tre uscite in casa infatti gli scozzesi hanno sempre perso, contro delle formazioni ovviamente molto al di sotto di quelle che sono le potenzialità di questa squadra. E poi, c’è anche da sottolineare un altro fatto: in trasferta, la squadra di Mou, non perde addirittura dal 7 dicembre contro il Besiktas e, in generale, sono solamente due le sconfitte fuori casa.