Pronostico Manchester United-Real Sociedad: è la svolta della stagione

è un match valido per gli ottavi di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni,La possibile? Crediamo di sì. Dopo il pareggio 1-1 nella garascorsa settimana in Spagna, ildi Amorim – difeso in maniera importante dalla società nelle ultime ore – potrebbe dare un senso a questo finale. Un passaggio ai quarti permetterebbe ad una squadra forte, con dei giocatori decisamente importanti, di avvicinarsi ad un trofeo che garantirebbe, pure, la qualificazione alla prossima Champions League.: è la(Lapresse) – Ilveggente.itQuesto rimane, evidentemente, l’ultimo obiettivo di un anno tribolato in casa Red Devils, un anno che ha portato all’allontanamento, come ricordiamo tutti, di Ten Hag e la scelta del giovane portoghese che adesso si gioca tutto.