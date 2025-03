Ilveggente.it - Pronostico Lazio-Viktoria Plzen: Baroni completa l’opera

è un match valido per gli ottavi di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni,Contro tutto e contro tutti. Contro un arbitro dal rosso facile, contro un campo ai limiti della praticabilità, contro un pallone che era “il peggio del peggio”, stando alle dichiarazioni post-partita. La, contro il, ha messo in campo lo spirito battagliero vincendo, in doppia inferiorità numerica e all’ottavo minuto di recupero, una sfida che sembrava ormai destinata al pari.(Lapresse) – Ilveggente.itLa legnata di Isaksen, che ormai ci ha abituato solamente a gol bellissimi, ha di fatto chiuso il discorso qualificazione che, anche in caso di pareggio finale, non era comunque in discussione.