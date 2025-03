Ilveggente.it - Pronostico Eintracht Francoforte-Ajax: succederà per la terza volta

è un match valido per gli ottavi di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni,Uno dei colpi più importanti la scorsa settimana in Europa League lo ha sicuramente piazzato il, anche per via del valore della squadra avversaria. La formazione tedesca ha vinto due a uno in trasferta contro l’mettendo una seria ipoteca al passaggio del turno.per la(Lapresse) – Ilveggente.itLa differenza, in questo caso, l’ha fatta senza dubbio la capacità dell’di gestire i momenti chiave della partita sfruttando la maggiore esperienza, sia in campo che in panchina, dei lancieri. Sì, Farioli, che come sappiamo è alle prime armi e per la primasi trova su una panchina così importante, ha una squadra giovanissima con pochi uomini che hanno vissuto nel corso della propria carriera delle gare del genere.