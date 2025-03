Ilveggente.it - Pronostico Atletico Madrid-Real Madrid: i precedenti svelano tutto

è un match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Soffrendo per buona parte della gara. Utilizzando una tattica diversa, quella dell’attesa. Ma alla fine, il, almeno in Champions League, vince sempre. E nel derby diparte ovviamente con ila favore, visto che basterebbe anche pareggiare per andare avanti.: i(Lapresse) – Ilveggente.itUn derby accesso e si sapeva chesi sarebbe risolto nel match di ritorno al Wanda Metropolitano. Ma chi ha visto il match della scorsa settimana ad un certo punto si aspettava il raddoppio degli uomini di Simeone che non è arrivato. Anzi, è arrivata la zampata di Brahim Diaz che di fatto ha regalato questo vantaggio ai Blancos che, inoltre, sanno come si gestiscono questo tipo di partite.