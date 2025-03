Sport.quotidiano.net - PROMOZIONE, L’ULTIMA GIORNATA. La Jesina a un punto dalla vetta. Il Marina ancora in zona playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

unafavorevole per la, ancor di più di quella passata. perché nel turno precedente la squadra di Omiccioli aveva guadagnato solo unrispetto alla capolista Fermignanese, mentre nel fine settimana i biancorossi ne hanno presi due arrivando a un solodal tanto agognato primo posto. Sabato la Vigor Castelfidardo e i legni hanno imposto lo 0-0 alla Fermignanese, domenica invece laha avuto la meglio della Pergolese grazie al gol del solito Cordella arrivato a quota 14 centri, in testa alla classifica dei marcatori assieme a Pierandrei del. Anche se la serie di risultati positivi della squadrasembra non far cambiare idea agli ultras leoncelli che dimostrano coerenza nel non seguire la squadra. "Dopo 4 vittorie tornano tutti ma sietesicuri?" recita uno striscione esposto un paio di giorni fa.