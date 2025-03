.com - Promozione / Il Gabicce Gradara vince il recupero ad Appignano, 0-1

La formazione di Capobianco in gol con Dominici. Domenica prossima ospiterà il Marina e quella successiva sarà a Jesi: due gare fondamentali per entrare nella griglia play offVALLESINA, 12 marzo 2025 – Iltra Appignanese e, gara rinviata per impraticabilità di campo sabato 1 marzo, ha premiato la formazione ospite in gol nel secondo tempo con Dominici. Dominici ()Col successo odierno l’undici di Capobianco si porta a ridosso della griglia play off puntando a recitare un ruolo importantissimo in questo finale di stagione dovendo affrontare domenica prossima il Marina in casa (ospiti che non potranno disporre di Giovagnoli, Pierandrei e Carloni tutti appiedati dal Giudice Sportivo) e poi in calendario avrà la trasferta a Jesi.Da ricordare che il, nell’ultima di campionato, ospiterà la Fermignanese.