Promessa di Buongiorno ai tifosi: riguarda lo Scudetto!

Uno dei leader del Napoli di Antonio Conte è senza dubbio il difensore Alessandro, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino.In casa Napoli regna l’ottimismo dopo la vittoria contro la Fiorentina, che ha dato un’iniezione di fiducia importante alla squadra di Antonio Conte. Quest’ultima è in piena corsa per lo, con Inter e Atalanta che se la vedranno faccia a faccia nella prossima giornata di campionato, in uno scontro diretto in programma per domenica prossima.Gli azzurri possono concretamente sognare da qui alla fine e lo sa bene Alessandro, difensore di proprietà del club azzurro che è una vera e propria colonna del Napoli di Conte. L’ex Torino ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Mattino, durante la quale ha avuto modo proprio di parlare della missione, che sta facendo sognare a occhi aperti tutta la piazza partenopea.