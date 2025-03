Lanazione.it - Progetto sulle Mura. Area fitness all’aperto finanziata dalla Seam

La città avrà a breve una nuova palestra a cielo aperto: è in corso la fornitura e posa in opera di attrezzaturesul bastione Garibaldi,medicee. Un’pensata per offrire a tutti, gratuitamente, la possibilità di praticare attività fisica in un contesto storico e paesaggistico unico. Ilprevede l’installazione di otto attrezzi in acciaio inox, progettati per un allenamento completo a corpo libero. Tra questi, strumenti dedicati al potenziamento di bicipiti, tricipiti, quadricipiti, glutei, addominali, polpacci e dorsali, garantendo un percorso di esercizi vario e adatto a tutti i livelli di preparazione fisica. Gli attrezzi saranno corredati da istruzioni per il corretto utilizzo e posizionati in modo da favorire l’interazione tra le persone, trasformando l’in un vero e proprio spazio di aggregazione sociale.