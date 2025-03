Prodi | ne ho vissute tante ma questa fase politica è un casino

Leggi su Ildenaro.it

Firenze, 12 mar. (askanews) – “può essere definita solo con la definizione di. ne hoin vita mia ma come in questi giorni mai”, “nemmeno con la crisi dei missili a Cuba”. Lo ha detto Romano, ex premier ed ex presidente della Commissione Ue, nella sua lectio magitralis al campus delle Scienze sociali a Firenze, parlando del nuovo ordine mondiale tra guerre e nuovo corso dell’Amministrazione Usa. “In questo mondo diviso abbiamo due grandi protagonisti, la Cina e gli Stati Uniti che si sono sempre più distanziati tra di loro fino a diventare avversari” ha aggiunto. L'articolo: ne homaè unproviene da Ildenaro.it.