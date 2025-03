Ilgiorno.it - Privatizzazioni dei nidi. Il Consiglio dice "sì"

Com’era prevedibile le proteste di sindacati e genitori non sono serviti a far cambiare idea ai diciotto consiglieri della Lista Rapinese che ieri sera hanno tutti votato per l’apertura alla gestione da parte dei privati degli asili nido di Como, a partire dal prossimo anno scolastico. Secondo l’amministrazione comunale questo porterà a un aumento di posti disponibili che saliranno da 697 a 744, mentre i posti convenzionati accessibili attraverso Isee passeranno da 329 a 355 rispetto alla prima versione della delibera. Confermato all’interno del piano di riorganizzazione del Comune la chiusura del nido Magnolia di via Passeri, che nei mesi scorsi è stato al centro della protesta dei genitori. Non sono serviti i tentativi da parte dei consiglieri di opposizione di far cambiare idea alla maggioranza, alla fine a Pd, Svolta Civica, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia non è rimasto che votare contro, ben sapendo però che i numeri non erano dalla loro parte, così la riorganizzazione è passata per 18 voti contro 9.