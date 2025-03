Spettacolo.periodicodaily.com - Primavera Jazz con Elena Andreoli, Concerti e Nuovo Album in Arrivo

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

La cantante lombardasarà protagonista nei prossimi giorni di quattro imperdibili appuntamenti: sabato 22 marzo si esibirà al MaMu (nel quartiere milanese di Porta Romana) con i chitarristi Cyranò Vatel e Davide Parisi, domenica 23 guiderà il suo quartetto swing – con Paolo Tomelleri special guest – a San Donato Milanese, giovedì 26 sarà diin città, al Refeel di viale Sabotino, con Andrea Aloisi (violino), Davide Parisi (chitarra), Mirko Fait (sax) e Alberto Traverso (batteria) e venerdì 27 in duo con il pianista Stefano Pennini al Brut di Merate.registrerà une si esibirà ina MilanoLaappena iniziata si preannuncia ricca di eventi per la talentuosa vocalist e autricemilanese,. Con la sua sofisticata voce da contralto, la cantante è pronta a incantare il pubblico con una serie diche si svolgeranno non solo a Milano, ma anche in diverse location.