Prima ti avveleno, poi ti fecondo: la piovra dagli anelli blu ha un modo particolare di accoppiarsi

Lablu è tra le creature marine più velenose al mondo, capace di uccidere in pochi minuti con una potente neurotossina. Ma il suo veleno non serve solo per difesa o caccia. Viene usato anche per l’accoppiamento. I maschi di questa specie hanno sviluppato un’incredibile strategia per evitare di essere divorati dalle loro compagne, molto più grandi e aggressive. Attraverso un morso preciso, iniettano la tetrodotossina direttamente nell’aorta della femmina, paralizzandola temporaneamente per completare l’accoppiamento senza rischiare la vita. Lo dimostra uno studio condotto dal dottor Wen-Sung Chung dell’australiana University of Queensland, pubblicato su Current Biology.Il maschio diblu è notevolmente più piccolo della femmina, che può essere fino a cinque volte più grande.