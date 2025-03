Prima stipendi decorosi per tutti i docenti, poi pensare ai “meritevoli”! Lettera

Leggi su Orizzontescuola.it

inviata da Prof.ssa Nuti Valentina - Sono una docente di scuola secondaria. Scrivo in relazione al prossimo rinnovo contratto, ai possibili aumenti. Trovo inaccettabile che il governo abbia previsto un massimo del 2 per cento perma il 10/20 per cento per pochi ""!L'articoloper, poiai “”!