Ilgiorno.it - Prezzi delle case, a Milano un operaio può acquistare un alloggio di 19 metri quadrati o affittarne uno da 26. E agli impiegati non va molto meglio

Leggi su Ilgiorno.it

, 12 marzo 2025 - Un, parametrando il suo stipendio ai costi del mattone, apuòcon l’ausilio di un mutuo undi 19uno al massimo di 26. Evama non esattamente di lusso: 25se acquistati e 35 in locazione. È quanto emerge dal secondo rapporto dell'Osservatorio Casa Abbordabile (Oca), promosso dal Consorzio Cooperative Lavoratori e Lum in partnership con il dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di. Un quadro che evidenzia comeè una città sempre meno accessibile ai lavoratori con redditi più bassi, che si stanno spingendo progressivamente verso i comuni dell'hinterland. Qui l’offerta è più abbordabile, perlomeno per i livelli salariali medi, ma ovviamente vivere fuori città comporta sacrifici economici e personali dovuti alle necessità di spostamento.