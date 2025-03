Lanazione.it - Prevenzione e informazione all’Istituto di Agazzi per il Fiocchetto Lilla

Arezzo, 12 marzo 2025 – Un’iniziativa disui disturbi del comportamento alimentare. Sabato 15 marzo ricade la quattordicesima Giornata Nazionale delcontro i Disturbi dell’Alimentazione e, nell’occasione, il centro Auryn dell’Istituto dirinnoverà il proprio impegno nello stimolare la conoscenza di patologie complesse da un punto di vista clinico e psicologico quali anoressia, bulimia o binge eating disorder. L’obiettivo è di generare riflessioni e consapevolezze su un tema particolarmente delicato, andando a indicare le modalità per chiedere aiuto e per riceverlo attraverso l’attivazione di percorsi multidisciplinari. La giornata troverà il proprio cuore nella pubblicazione di un video realizzato da r, ragazze e operatori del centro Auryn che verrà condiviso sui canali social dell’Istituto dicon la volontà di raggiungere un target di adolescenti per promuovere una riflessione sui disturbi del comportamento alimentare.