Presa di posizione drastica contro l’arbitro UFFICIALE | sconfitta a tavolino

Scoppia la bufera dopo le protesteil direttore di gara: la richiesta non viene accolta, niente partita e 0-3 senza scendere in campoUnadimolto dura, una richiesta netta e perentoria: il campionato diventa rovente dopo quanto accaduto per il big tra la seconda e la terza in classifica.di(LaPresse) – Calciomercato.itSiamo in Egitto dove l’Al Ahly ha presentato nei giorni scorsi una richiesta formale per la sfida in programma ieri seralo Zamalek: arbitri stranieri oppure non niente partita. La Federazione non è riuscita a soddisfare la richiesta del club, anche per problemi logistici, ed allora i calciatori dell’Al Ahly non sono scesi in campo.La conseguenza è stata lacon lo Zamalek che si è visto assegnare di ufficio la vittoria.