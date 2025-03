Iltempo.it - Premio De Sanctis, arrivano le categorie Ricerca, Sport e Cinema e Audiovisivo

Stamane è stata presentata la nuova edizione delFrancesco De, che quest'anno si arricchisce di tre nuovi settori:, che aggiungendosi agli storici riconoscimenti per coloro che si sono distinti in altri contesti - Letteratura, Europa, Sociale, Scienze Economiche, Diritti Umani e Sostenibilità – fanno salire a 9 ledel prestigioso. Le cerimonie di conferimento inizieranno a maggio e proseguiranno fino a dicembre. L'evento presso la sala polifunzionale di Palazzo Chigi è stato aperto dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il quale attraverso un videomessaggio ha ricordato l'importanza di questo, che da 14 anni continua a promuovere la diffusione della cultura, e ha confermato il proprio patrocinio per il riconoscimento dedicato all'Europa.