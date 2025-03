Lanazione.it - Pratovecchio, l’Arno ritrova il suo equilibrio ambientale, con il ripristino del “sentiero blu” che favorisce la risalita della fauna ittica

Arezzo, 12 marzo 2025 – Nel Comune diStia,hato il suo, con ildel “blu”, chela. Nel tratto del Lungarno delle Monache, a monte del ponte di attraversamento stradale lungo la SP 73Consuma in corrispondenza di una soglia trasversale da ripristinare, la manutenzione ordinaria programmata dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno per la mitigazione del rischio idraulico, è stata realizzata in modo da garantire la continuità fluviale e, con essa, il benessere dell’ecosistema. A rendere possibile l’operazione, l’accordo sottoscritto dall’Ente con la Regione Toscana, che ha permesso di investire i 10.000 euro di oneri ittiogenici, dovuti per legge, in un intervento studiato per consentire ai pesci che popolano il fiume di muoversi liberamente nelle sue acque.