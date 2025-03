Lanazione.it - Prato, l'Art Hotel ospita la presentazione del libro "Il Bacio da Sfogliare"

, 12 marzo 2025 - L'Artsi apre sempre di più alla città e dà seguito al percorso di promozione di arte e cultura attraverso nuovi eventi ed iniziative, col filo conduttore dell'eccellenza nell'lità alberghiera. In questa direzione va ladel'Ilda', di Ilaria Guidantoni, edito da Cinquesensi. L'appuntamento è per domenica prossima, 16 marzo alle ore 11 all'ArtMilano, in via Tiziano 15 a. Ladelsarà a cura di Ilaria Magni che dialogherà con l'autrice del volume. “E' nostra intenzione aprire gli spazi dell'Artsempre di più a iniziative ed eventi di stampo culturale – spiega il direttore dell'ArtMilano, Paolo Mazzoni -. Queste giornate rappresentano momenti di dialogo, condivisione, danno la possibilità agli autori di libri e mostre di potere avere visibilità e consentono anche a noi di diffondere sempre di più in città la qualità dei nostri servizi.