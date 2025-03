Lanazione.it - Prato, ecco l’undicesima edizione del Premio Margherita Bandini Datini

, 12 marzo 2025 - Ilcompie 11 anni e torna a celebrare la figura dell’antesignana medievale dell’imprenditoria, mediante il riconoscimento di quattro capitane d’azienda attive nei settori dell’artigianato e del commercio. L’appuntamento, organizzato dai coordinamenti femminili delle associazioni di riferimento sul territorio, Confartigianato Donne Impresa, CNA Impresa Donna Toscana Centro, Terziario Donna Confcommercio e Impresa Donna Confesercenti, è per giovedì 13 marzo alle 17, all’auditorium Cciaa di Pistoia –, in via Pelagatti 17, a. Questasi intitola “Oltre il genere: la scienza al servizio della parità” ed avrà come ospite speciale la scienziata pratese Antonella Fioravanti. A condurre sarà la giornalista Giulia Ghizzani.