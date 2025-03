Nerdpool.it - PowerWash Simulator: arriva il Pacchetto speciale di Wallace & Gromit

Square Enix Collective e FuturLab, in collaborazione con Aardman, hanno lanciato ildiper. Questa nuova espansione è ora disponibile su PC, Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e PlayStation 4.Ilporta i giocatori nel caratteristico mondo dicon un’incarico di pulizia che spazia da un accogliente quartiere inglese fino allo spazio. Tra i nuovi livelli disponibili:Cucina e sala da pranzo: due stanze piene di oggetti da ripulire, incluso un frigorifero sporco e un trenino giocattolo interattivoCasa di: il civico 62 di West Wallaby Street invaso dalla sporcizia a causa di un’invenzione malfunzionanteLa Sferruzzatrice: un macchinario straordinario per tosare le pecore che necessita di una bella ripulitaVeicoli di: dal classico sidecar ai leggendari TecnopantaloniIl Razzo Lunare: una missione fuori dal mondo per pulire il razzo e godersi un pic-nic sulla LunaOltre ai nuovi ambienti, ilintroduce anche LAVABOT, un’invenzione che canta, balla e pulisce.