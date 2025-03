Quotidiano.net - Porsche: utili in calo del 30%, annunciato taglio di 4.000 posti

Calano del 30,3% a 3,6 miliardi glidiche annuncia ildi 4.000. Stabile comunque il dividendo a 2,3 euro. Come per la casa madre Volkswagen, la casa auto punta alla riduzione dei costi pianificando anche ulteriori tagli. Le vendite sono diminuite del 3% e si temono vendite ancora più basse quest'anno, con le incertezze sul fronte dei dazi e delle vendite in Cina. Il deprezzamento dei recenti investimenti riduce i suoi margini a solo il 10-12%. Giù anche l'obiettivo di margine a medio termine al 15-17%. Le azioni sono scese del 4%, ilpercentuale più forte in sull'indice Dax toccando il punto più basso dalla quotazione nel settembre 2022.