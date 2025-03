Ilfattoquotidiano.it - Pordenone è la Capitale italiana della Cultura 2027. Il sindaco: “Avete acceso un faro su un pezzo d’Italia”

è laper il. La cerimonia di proclamazione si è tenuta oggi nella Sala Spadolini del Ministero, con la presenza del ministro Alessandro Giuli egiuria presieduta da Davide Maria Desario. La città friulana ha prevalso sulle altre finaliste, tra cui Alberobello, Aliano, Brindisi, Gallipoli, La Spezia, Pompei, Reggio Calabria, Sant’Andrea di Conza e Savona, grazie al progetto ‘. Città che sorprende’.Il riconoscimento arriva con un importante supporto finanziario: la città riceverà infatti un contributo di un milione di euro per implementare il programmale presentato nel dossier di candidatura. Ilreggente Alberto Parigi ha commentato con entusiasmo il risultato, sottolineando come questo premio rappresenti una svolta per: “unsu un, facendoci uscire da un cono d’ombra, così possiamo la svelare la nostra identità e mostrare le nostre qualità”.