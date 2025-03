Iltempo.it - Pordenone Capitale della Cultura 2027, Giuli: "Progetto di alto livello che dà valore al Nord Est"

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2025 "Ha vinto la migliore, ma le 9 città finaliste non sono da meno. Dieci progetti dilivelli si sono confrontati e quella che ha vinto è quello di una città importante nelEst che ha dato risposte importanti a questo, dal punto di vista sociale oltre chele. Rapporto con i giovani, riqualificazionele sono state le caratteristiche più premianti. Gli altri progetti non vincitori non saranno trascurati e avranno comunque il nostro sostegno" così il Ministroa margineproclamazione dicomeitaliana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev