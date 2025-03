Ilrestodelcarlino.it - Ponte Chiusa sul fiume Senio, via ai lavori. Saranno realizzate protezioni alle basi dei piloni

Prenderanno il via oggi, salvo imprevisti legati alla stagionalità, idi protezione spondale della pila in alveo delsullungo la strada provinciale ‘Casolana Riolese’ a Riolo Terme. L’intervento, del valore complessivo di 82mila e 960 euro, interamente finanziato con contributo concesso alla Provincia di Ravenna dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è finalizzato alla formazione di opere idrauliche di protezione delle pile che si trovano nell’alveo deldelche, recentemente, è stato oggetto di un significativo intervento di adeguamento statico e sismico. Nello specifico i, di natura idraulica, prevedono la realizzazione di un rivestimento in massi lapidei squadrati dell’alveo fluviale in corrispondenza dele la realizzazione di una centuriazione del plinto di fondazione della pila in alveo in conglomerato cementizio armato.