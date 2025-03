Riminitoday.it - Polo della pesca, ecco come è cambiato il progetto: parte l'iter per realizzare il nuovo mercato ittico

Dopo dieci anni dall’idea di costruire una Rimini in sostituzione alla sede di via Leurini, ora si registra una svolta decisiva. Nella giornata di mercoledì (12 marzo) è iniziato, con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale Emilia-Romagna, il percorso per l’approvazione.