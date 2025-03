Anteprima24.it - Polizia Municipale, il sindaco Mastella: “Ci saranno più pattuglie in strada”

Tempo di lettura: 2 minuti “Con una direttiva trasmessa al Comandante dellaho dato preciso indirizzo affinché provveda, con immediatezza, a organizzare diversamente il personale di cui dispone: inservono più agenti della. Il principio politico-amministrativo di questa mia disposizione è estremamente chiaro: gli agenti delladevono stare, non già negli uffici, ma ina controllare e a vigilare. Dunque provvederemo a rafforzare la presenza in, dislocando inchi oggi è in ufficio: quattroin servizio esterno, per ogni turno lavorativo, sono necessarie egarantite”, è quanto spiega in una nota ilClemente. “Ciò serve a garantire la sicurezza urbana, un deflusso più regolare del traffico in un momento di eccezionale trasformazione migliorativa della città e a scoraggiare comportamenti scorretti o illegali”, lo scrive in una nota ildi Benevento Clemente