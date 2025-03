Sport.quotidiano.net - PolBottega, che battaglia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie B. Nel machile, la Battistellli Compressoriha perso in casa contro la Sios Novavetro San Severino per 1-3 (25-27; 20-25; 25-17; 27-29). "Giocare ai vantaggi – interviene l’assistente del tecnico Marco Romani, Alice Bellazzecca – non è mai stato semplice per noi e nel terzo set, dopo aver perso di misura i primi due, abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela. L’ingresso di Pais, proprio nel terzo set, ci ha permesso di chiuderlo, dominando e cercare di allungare il più possibile la sfida". Il supporto delle seconde linee è stato determinante, "Benocci, in cabina di regia – continua Bellazzecca- ha avuto la lucidità per far girare al meglio la squadra, ma quando eravamo ad un passo dal quinto set è stato ‘un soffio’ e l’incontro si è chiuso al quarto set". Arrivare al quinto set sarebbe stato utile per prendere punti, anche briciole per smuovere la classifica, ma adesso non c’è tempo per i rimpianti, si deve guardare avanti, per la trasferta più lunga di questo campionato, di sabato 15 marzo.